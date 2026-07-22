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22 июля, 21:56

Спорт

Футболист Масалитин заявил, что у "Краснодара" могут появиться трудности в РПЛ

Фото: ТАСС/ИТАР-ТАСС/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

У "Краснодара" могут возникнуть трудности в начале нового сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом "Газете.ру" заявил экс-футболист московского "Спартака" Валерий Масалитин.

Он пояснил, что клуб покинул Эдуард Сперцян, а Джон Кордоба получил травму.

"Я думаю, в начале сезона РПЛ "Краснодар" из-за этого может немного притормозить", – добавил эксперт.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В нем примут участие пять московских клубов.

Также РФС утвердил расписание первых шести туров РПЛ сезона-2026/2027. Таким образом, "Динамо" откроет сезон матчем на своем поле с самарскими "Крыльями Советов".

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