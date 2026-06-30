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30 июня, 20:16

Спорт

Акинфеев во второй раз вошел в число номинантов на лучшего вратаря РПЛ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Футболист столичного ЦСКА Игорь Акинфеев во второй раз вошел в число номинантов на звание лучшего вратаря в рамках премии "Герои РПЛ" по итогам сезона в Российской Премьер-лиге (РПЛ), сообщается в телеграм-канале лиги.

Кроме Акинфеева, претендентами на звание лучшего также являются Станислав Агкацев из "Краснодара" и Максим Бориско из калининградской "Балтики".

Церемония вручения наград состоится 9 июля в Москве. Кроме лучшего вратаря, там определят лучших игрока, защитника, полузащитника, нападающего и тренера сезона-2025/2026. Также назовут нового обладателя наград за лучший гол, лучшую голевую передачу и приза лучшему молодому футболисту.

40-летний Акинфеев является самым возрастным номинантом. Ранее он уже получал премию сезона-2022/2023. В сезоне-2025/2026 он провел 20 матчей, пропустил 23 мяча, 3 раза защитил ворота.

В это же время 24-летний Агкацев также обладает премией "Герои РПЛ" за сезон-2024/2025. В минувшем сезоне он провел 37 матчей, в ходе которых пропустил 29 мячей и отбил 15. 26-летний Бориско – единственный претендент, который еще не получал премию ранее. В 23 матчах он пропустил 11 голов и 14 раз "отыграл на ноль".

Ранее сообщалось, что столичный футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с вратарем и капитаном команды Акинфеевым еще на один сезон. Футболист, который шесть раз становился чемпионом России, на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА.

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