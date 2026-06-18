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18 июня, 17:11

Спорт

Вратарь ЦСКА Акинфеев заявил, что его восстановление от травмы затянулось

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил в своем телеграм-канале, что его восстановление после травмы затянулось.

По словам 40-летнего спортсмена, этим летом он занят не отпуском, а лечением. Футболист выразил надежду, что все будет хорошо. Он также поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

Травму спортсмен получил 4 апреля во время матча 23-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским "Акроном", который завершился со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. После этого вратарь объявил, что больше не сможет принимать участие в матчах в сезоне-2025/26.

Акинфеев тогда рассказывал, что процесс восстановления происходит болезненно, с ежедневной температурой и прочими трудностями. При этом он заверил, что не завершает карьеру полностью и сделает все необходимое, чтобы вылечиться, восстановиться и вернуться в форму к следующему сезону.

Вратарь выступает за ЦСКА с 2003 года. Он является обладателем Кубка УЕФА, бронзы чемпионата Европы, шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка России и восьмикратным победителем Суперкубка страны. В прошедшем сезоне Акинфеев провел 21 матч за столичный клуб, пропустил 23 мяча и 4 раза отыграл на ноль.

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