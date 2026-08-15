Движение из Ярославля в сторону Москвы восстановлено

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Движение транспорта восстановили на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято", – сообщил глава региона.

Движение авто было временно ограничено на данном участке в ночь на 15 августа на фоне отражения атаки БПЛА в Ярославской области. Водителей призывали воздержаться от поездок в указанном направлении либо выбирать маршрут объезда этого участка.

Между тем над территорией Московского региона с полуночи было перехвачено 12 вражеских беспилотников. На местах падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.