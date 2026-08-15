Шесть человек погибли при взрыве на шахте в Колумбии

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Шесть человек погибли в результате взрыва на шахте в колумбийском департаменте Кундинамарка. Об этом сообщает издание Bluradio со ссылкой на губернатора региона Хорхе Эмилио Рея.

По его словам, погибшие были заблокированы в шахте. Позже спасатели обнаружили их тела. Еще один шахтер смог выбраться на поверхность самостоятельно.

Губернатор также рассказал, что незадолго до трагедии на предприятии прошла инспекция национального горнодобывающего агентства. Проверка выявила недостатки в системе безопасности, из-за которых работу шахты приостановили до выполнения плана по улучшению ситуации.

Ранее взрыв баллона с гелием произошел в торговом центре Arabella Plaza на востоке Каира. Три человека погибли, еще 17 получили травмы. По данным местного МВД, инцидент случился в магазине подарков.

Еще один взрыв прогремел до этого на предприятии по производству боеприпасов среднего и крупного калибра в Италии. После этого на его территории вспыхнул пожар. ЧП случилось под Римом на бывшем заводе Sammel Difesa, который сейчас принадлежит оборонной компании KNDS Ammo Italy.