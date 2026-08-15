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15 августа, 05:33

Происшествия

Два человека погибли в результате землетрясения в Индонезии

Фото: ТАСС/Sipa USA/Abaca Press

Два человека погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего на территории Индонезии. Об этом сообщает издание The Straits Times со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Более точная информация о количестве пострадавших и масштабе ущерба выясняется.

По данным СМИ, после первого толчка последовали афтершоки – магнитуда одного из них достигала 6,1 балла. Жителей побережья острова Флорес призвали покинуть дома и держаться подальше от побережья из-за угрозы цунами.

Землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано у берегов Индонезии в ночь на 15 августа. Изначально магнитуда толчков оценивалась в 6,9, однако затем специалисты повысили ее до 7,7 балла.

Эпицентр землетрясения находился в 162 километрах к северо-востоку от города Лабуан-Баджо, где проживают около 188 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.

Позже СМИ сообщили, что в результате толчков повреждения получили жилые дома, школы, больницы и правительственные учреждения в провинции Восточная Нуса-Тенгара.

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