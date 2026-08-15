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15 августа, 06:18

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у берегов Камчатки

Фото: depositphotos/raagoon@gmail.com

Сейсмологи зафиксировали землетрясение силой 6,2 балла около побережья Камчатки. Об этом сообщает региональный филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

По данным ученых, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 332 километра от Петропавловска-Камчатского. Очаг при этом залегал на глубине 63,8 километра.

Помимо этого, специалисты зарегистрировали еще одно землетрясение магнитудой 5,7 у Курильских островов. Сейсмособытие произошло на глубине 55 километров в 76 километрах юго-восточнее Северо-Курильска, его ощутили в городе силой до пяти балов.

Минувшей ночью мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии. Изначально магнитуда толчков оценивалась в 6,9, однако затем специалисты повысили ее до 7,7 балла. Эпицентр землетрясения находился в 162 километрах к северо-востоку от города Лабуан-Баджо, где проживают около 188 тысяч человек.

По информации СМИ, в результате землетрясение повреждения получили жилые дома, а также школы, больницы и прочие общественные объекты. Известно о двух погибших. Жителей побережья острова Флорес призвали покинуть дома и держаться подальше от побережья из-за угрозы цунами.

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