В Колумбии объявили режим бедствия после землетрясения

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Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья подписал указ о введении в стране режима бедствия национального масштаба. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал El Tiempo.

Решение было принято после оценки ущерба и потребностей пострадавших районов. Документ подписали в штаб-квартире Национального подразделения по управлению рисками стихийных бедствий в Боготе.

По словам де ла Эсприэльи, эта мера позволит задействовать механизм реагирования на чрезвычайную ситуацию и направлена на то, чтобы "наилучшим образом справиться с трагедией".

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии 10 августа с эпицентром в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар. Оно стало самым сильным в стране за последние 10 лет.

Подземные толчки ощущались в Боготе и нескольких регионах Эквадора. В 32 городах был объявлен красный уровень тревоги.

Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 224 человека, еще более 570 граждан получили травмы. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Перейре, а также в департаментах Валье-дель-Каука и Чоко. Поисково-спасательные работы продолжаются.