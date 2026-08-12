Четыре автомобиля столкнулись на ТТК в районе Новолужнецкого проезда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием четырех машин произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Новолужнецкого проезда. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия задействованы оперативные службы. Обстоятельства аварии выясняются.

Из-за аварии движение на участке затруднено на 3 километра. Автомобили проезжают по 3 из 5 полос. Водителей попросили быть внимательнее и выбирать пути объезда.

В столичном главке МВД РФ заявили РИА Новости, что в результате ДТП травмы получил один человек.

Ранее массовое ДТП произошло в муниципальном округе Истра. Авария случилась на 311-м километре автодороги А-113.

По предварительным данным, 39-летний водитель грузового автомобиля совершил попутное столкновение с пятью машинами, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. За медицинской помощью никто не обращался.

