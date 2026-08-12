Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 17:10

Происшествия

Грузовик столкнулся с 5 машинами в подмосковной Истре

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Массовое ДТП произошло в муниципальном округе Истра, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

По данным ведомства, авария случилась на 311-м километре автодороги А-113. По предварительным данным, 39-летний водитель грузового автомобиля совершил попутное столкновение с пятью машинами, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался.

Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее в Татарстане 11 человек попали в больницу в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Алексеевском районе. 10 пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в Чистопольскую центральную районную больницу, еще 3 человека обратились за помощью врачей самостоятельно. Всего медики осмотрели 13 граждан, 2 их них отказались от стационарного лечения.

Пиар-директор "Москвички" находится в реанимации после ДТП на Ходынской улице

Читайте также


происшествияДТП

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика