Грузовик столкнулся с 5 машинами в подмосковной Истре

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Массовое ДТП произошло в муниципальном округе Истра, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

По данным ведомства, авария случилась на 311-м километре автодороги А-113. По предварительным данным, 39-летний водитель грузового автомобиля совершил попутное столкновение с пятью машинами, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался.

Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее в Татарстане 11 человек попали в больницу в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Алексеевском районе. 10 пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в Чистопольскую центральную районную больницу, еще 3 человека обратились за помощью врачей самостоятельно. Всего медики осмотрели 13 граждан, 2 их них отказались от стационарного лечения.