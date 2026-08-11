В Ингушетии мусоровоз задавил 5-летнего ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Магасе водитель мусоровоза насмерть сбил 5-летнего мальчика, сообщили в управлении ГИБДД МВД по Ингушетии.

ДТП произошло вечером 7 августа на улице Дахгильгова. По данным ведомства, водитель автомобиля "КамАЗ", выезжая из двора многоквартирного дома, допустил наезд на ребенка 2021 года рождения.

От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее на востоке Москвы в результате наезда электросамоката пострадал 3-летний мальчик – предварительно, его сбил юноша 2008 года рождения, который двигался по тротуару. Пострадавшего ребенка госпитализировали, а установление всех обстоятельств взяла на себя столичная прокуратура.

