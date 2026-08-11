Собянин рассказал, какие возможности для молодежи открывают студотряды Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в личном блоге о 15-м сезоне городского проекта "Молодежь Москвы". В 2026 году к движению присоединятся более 4 тысяч человек.

"Проект "Молодежь Москвы" продолжает лучшие традиции студенческих отрядов", – сообщил мэр Москвы, добавив, что об этом говорит Народная программа "Единой России", с которой партия идет на выборы.

Участникам доступны направления: педагогика, сфера гостеприимства, медицина, строительство, пассажирские перевозки, сельское хозяйство и рыбная промышленность. При этом ребята могут выбрать как сезонные вакансии, так и круглогодичную подработку.

Кроме того, работа московских отрядов охватывает еще и 20 регионов России, где трудятся 488 человек. Строительные отряды подключились к работам в том числе на Ленинградской АЭС, Тамбейском и Восточно-Мессояхском месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе.

Будущие врачи трудятся в больницах Оренбурга, Перми, Иркутска и в других городах. Студенты-химики из Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева работают аппаратчиками химводоочистки 2-го разряда. Студенты МВА имени К. И. Скрябина и РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева работают в направлении сельского хозяйства.

В свою очередь, студенты НИУ "МЭИ" и Губкинского университета устроились слесарями-ремонтниками, а студенты РУТ (МИИТ) трудятся электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Некоторые закрывают учебную практику в вагонах-ресторанах скоростных поездов "Сапсан" Москва – Санкт-Петербург.

Некоторые ребята в качестве волонтеров отправились в археологические экспедиции. Например, студенты МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГУ имени М. В. Ломоносова и РГУ имени А. Н. Косыгина поехали в экспедицию Коломенского археологического центра. Там они исследуют пять древних поселений в районе Луховиц и Зарайска.

Археологический отряд из Московского педагогического государственного университета работает на территории бывшего Ситецкого монастыря в окрестностях Великого Новгорода. Студенты НИУ МГСУ занимаются реставрацией Николо-Сольбинского женского монастыря в Ярославской области.

Собянин привел примеры, когда студенческий отряд становится стартом в будущую карьеру. Андрей Медведев из МИРЭА начинал в 2019 году подсобным рабочим, а в 2025-м стал мастером Всероссийской студенческой стройки "Мирный атом". В этом году он трудоустроился инженером по организации управления производством.

Также мэр рассказал о студентке РГСУ Елизавете Рябцевой, которая в 2024 году поехала на юг России как младший специалист по работе с молодежью. Девушка осталась в регионе и сейчас работает ведущим специалистом по взаимодействию с партнерами в крупном отеле.

Кроме того, специальное направление трудовых отрядов подростков открыто для студентов колледжей и школьников в возрасте от 14 лет. Собянин подчеркнул, что участие учит дисциплине и помогает прочувствовать цену честно заработанных денег.

Ранее мэр рассказал, что более 90 тысяч студентов столичных колледжей прошли практику в московских компаниях в прошедшем учебном году. Например, более 1,5 тысячи студентов промышленных специальностей работали на предприятии "ОДК-Салют" госкорпорации "Ростех". Еще свыше 1,2 тысячи будущих ИТ-специалистов стажировались в столичных центрах предоставления госуслуг, а более 800 студентов – в Московском метрополитене.