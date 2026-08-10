Собянин: студенты колледжей Москвы проходят практику в ведущих компаниях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 90 тысяч студентов столичных колледжей прошли практику в московских компаниях в прошедшем учебном году, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Сейчас у колледжей 3,8 тысячи партнеров среди работодателей – лидеров своих отраслей. Например, более 1,5 тысячи студентов промышленных специальностей работали на предприятии "ОДК-Салют", входящей в госкорпорацию "Ростех". Они осваивали работу на станках, контролировали качество изделий и вместе с наставниками занимались сборкой авиационных двигателей.

Более 1 тысячи студентов транспортной отрасли прошли практику в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), где не только осваивали управление подвижным составом на Московских центральных диаметрах (МЦД) и в дальнем пригороде, но и анализировали пассажиропоток.

Свыше 1,2 тысячи будущих ИТ-специалистов стажировались в столичных центрах предоставления госуслуг. Студенты сопровождали цифровые запросы граждан, поддерживали работу информационных систем и сетевой инфраструктуры. В Московском политехническом университете они занимались промпт-инжинирингом и работали с инструментами генеративного искусственного интеллекта.

Более 800 студентов работали в Московском метрополитене. Они обслуживали подвижной состав, пути и тоннели, работали с современным диагностическим и электрооборудованием, а также помогали диспетчерам организовывать движение поездов по графику.

Свыше 2 тысяч студентов медицинских колледжей совершенствовали профессиональные навыки на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова, в клиническом центре "Коммунарка" и Боткинской больнице. Они сопровождали бригады скорой на выездах, ассистировали в операционных, работали с высокотехнологичным оборудованием и осваивали действия в сложных клинических ситуациях.

Кроме того, студенты стажировались в промышленных комплексах, поликлиниках и больницах, школах, строительных и транспортных компаниях, а также РЖД.

На практику в московских колледжах отводится 70% учебного времени. Благодаря тесному сотрудничеству с работодателями студенты погружаются в профессию с первого курса.

"Две трети старшекурсников получают предложение уже во время учебы, а 95% выпускников успешно трудоустраиваются", – заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, что более 6 тысяч первокурсников приняли решение поступить в столичные колледжи на специальности в сфере креативных индустрий. Самое востребованное направление – графический дизайн, его выбрали более 2 тысяч абитуриентов.

В числе популярных специальностей также дизайн, моделирование и технология изготовления одежды, кино- и телепроизводство, анимация, реклама и ювелирное дело.

