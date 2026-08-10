Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 11:15

Общество

Российские врачи впервые в мире провели операцию на черепе 101-летнего мужчины

Фото: samsmu.ru

В России впервые провели операцию на черепе 101-летнего мужчины. У пациента диагностировали сфеноидит – воспаление клиновидной пазухи, которая входит в структуру клиновидной кости, сообщила РИА Новости пресс-служба клиники Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России.

Мужчина попал в больницу без сознания, при этом он жаловался родным на сильные головные боли и чувство болезненности по всему телу. Ему провели полное обследование, в результате которого и было обнаружено воспаление. По словам врачей, оно было осложнено вторичным риногенным менингитом – тяжелым гнойным воспалением оболочек головного мозга.

"Хирурги выполнили малоинвазивную эндоскопическую операцию через нос: вскрыли пазуху, промыли ее и удалили гнойное содержимое, расширили соустье", – говорится в сообщении.

Во время операции врачи применили разработанную в СамГМУ систему хирургической навигации "Автоплан". Она помогает спланировать ход операции и сокращает риски повреждения важных органов.

Хирургическое вмешательство продлилось 30 минут, после этого пациент неделю находился в стационаре под наблюдением врачей. Вскоре мужчину выписали в хорошем состоянии.

Ранее в Кабардино-Балкарии хирурги вытащили из толстой кишки женщины швейную иглу. Это удалось сделать эндоскопическим методом без полостной операции. Состояние пациентки стабилизировалось, некоторое время после хирургического вмешательства она находилась под наблюдением врачей.

Врачи НИИ Склифосовского провели успешную операцию пациенту из США

Читайте также


медицинаобщество

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика