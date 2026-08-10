10 августа, 11:15Общество
Российские врачи впервые в мире провели операцию на черепе 101-летнего мужчины
Фото: samsmu.ru
В России впервые провели операцию на черепе 101-летнего мужчины. У пациента диагностировали сфеноидит – воспаление клиновидной пазухи, которая входит в структуру клиновидной кости, сообщила РИА Новости пресс-служба клиники Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России.
Мужчина попал в больницу без сознания, при этом он жаловался родным на сильные головные боли и чувство болезненности по всему телу. Ему провели полное обследование, в результате которого и было обнаружено воспаление. По словам врачей, оно было осложнено вторичным риногенным менингитом – тяжелым гнойным воспалением оболочек головного мозга.
"Хирурги выполнили малоинвазивную эндоскопическую операцию через нос: вскрыли пазуху, промыли ее и удалили гнойное содержимое, расширили соустье", – говорится в сообщении.
Во время операции врачи применили разработанную в СамГМУ систему хирургической навигации "Автоплан". Она помогает спланировать ход операции и сокращает риски повреждения важных органов.
Хирургическое вмешательство продлилось 30 минут, после этого пациент неделю находился в стационаре под наблюдением врачей. Вскоре мужчину выписали в хорошем состоянии.
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