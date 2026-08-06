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06 августа, 16:24

Общество

Врачи в КБР вытащили из кишки женщины швейную иглу

Фото: legion-media.com/dpa picture alliance archive

В Кабардино-Балкарской республике врачи вытащили швейную иглу из толстой кишки женщины, это удалось сделать без полостной операции. Об этом сообщил Минздрав региона.

"В результате игла была извлечена эндоскопическим методом. Малоинвазивная тактика позволила минимизировать риски и избежать более масштабного оперативного лечения", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что женщина случайно проглотила иглу. Инородное тело наполовину вошло в стенку толстой кишки, это потребовало особой осторожности при извлечении. В настоящее время состояние пациентки стабильно, она находится под наблюдением специалистов.

Ранее в Ингушетии врачи спасли жизнь мальчику, которого пчела ужалила в горло. Из-за аллергической реакции у маленького пациента развился отек дыхательных путей. Медики внутривенно ввели несовершеннолетнему препараты, а также провели лечебную ингаляцию через небулайзер. В результате его состояние стабилизировалось.

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