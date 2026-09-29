Столичные ветеринары провели операцию коту с врожденным стенозом ноздрей

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Годовалому коту Морти с врожденным стенозом ноздрей провели ринопластику в ветеринарной клинике Вешняки. Операцию выполнила хирург Надежда Мареева, рассказали в пресс-службе Мосветобъединения.

Врожденный стеноз ноздрей у кошек – это генетическая аномалия развития, при которой просвет носовых ходов патологически сужается из-за заворота крыльев носа внутрь. Именно с такой особенностью Морти жил с рождения.

Из-за узких ноздрей кошкам приходится затрачивать больше сил, чтобы вдыхать воздух. Поскольку животные не умеют дышать ртом, со временем такая патология может привести к нарушениям работы бронхов или диафрагмы.

Хирург провела Морти пластическую операцию, расширив ноздри. Уже на следующий день после процедуры состояние кота улучшилось, и он смог свободнее дышать.

Ранее специалисты Бутовской ветклиники прооперировали 6-летнего фокстерьера Рокса, который проглотил кусок тапочки и резинку для волос. Собаку привезли в апатичном состоянии с рвотой и отказом от еды.

В тонком кишечнике Рокса обнаружили инородный предмет. Хирург Матвеева провела успешную операцию и извлекла находку. Рокс быстро пришел в себя после наркоза, и, так как его самочувствие в норме, его уже отправили домой к хозяевам.

