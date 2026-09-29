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29 сентября, 17:35

Транспорт

Минфин и ЦБ РФ проработают направление прибыли от ОСАГО на общественный транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минфин России совместно с Центробанком прорабатывает механизм изъятия у страховщиков части дополнительной прибыли от ОСАГО после введения контроля полисов через дорожные камеры. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков в интервью РИА Новости на Московском финансовом форуме.

По словам собеседника агентства, Минфин заинтересован в том, чтобы система контроля заработала как можно быстрее. Видеофиксация является самым эффективным способом контроля водителей, которые ездят без полиса. Если они заплатят штрафы, средства могут направить на социально значимые цели, пояснил замминистра.

Речь идет о том, чтобы инвестировать полученные от штрафов деньги в развитие общественного транспорта.

"Кроме того, обсуждалась идея, что страховщики, которые получат себе новых клиентов из числа тех, кто получил штраф и решил купить полис, могут получить дополнительную прибыль. Часть этих средств также может быть направлена на общественный транспорт", – указал Чебесков.

Страховое сообщество, уточнил он, поддерживает такой подход. При этом планируется, что мера будет временной. Вопрос о перенаправлении средств уже обсуждался на заседании Госсовета, добавил Чебесков.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил россиян о поддельных сайтах для продажи полисов ОСАГО. Эксперт рассказал, что мошенники делают точные копии ресурсов известных страховых компаний, но после заполнения анкеты и ввода данных банковской карты деньги жертвы списываются, а сам полис покупатель не получает.

Средний размер выплат по ОСАГО может увеличиться на 8–10%

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