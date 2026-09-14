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14 сентября, 10:53

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Эксперт Щербаченко: мошенники создают поддельные сайты для продажи полисов ОСАГО

Эксперт предупредил автомобилистов о фейковых сайтах по продаже ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники создают поддельные сайты для продажи полисов ОСАГО. Об этом в разговоре с News.ru предупредил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

По словам эксперта, аферисты делают точные копии ресурсов известных страховых компаний. На таких сайтах есть логотип, онлайн-форма и даже чат с "менеджером". Человеку предлагают быстро оформить полис, не выходя из дома, но после заполнения анкеты и ввода данных банковской карты деньги списываются, а сам полис покупатель не получает.

Чтобы не стать жертвой обмана, Щербаченко советует внимательно проверять адрес сайта – даже одна лишняя буква может привести на ресурс мошенников. Также не стоит переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Приобретать полисы ОСАГО рекомендуется только на официальных платформах или через портал "Госуслуги".

При этом россияне с инвалидностью, для которых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации предусмотрены медицинские показания к приобретению автомобиля, смогут компенсировать стоимость полиса ОСАГО. Соцфонд РФ оформит компенсацию беззаявительно, если при заключении договора ОСАГО в нем был указан СНИЛС человека с инвалидностью.

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