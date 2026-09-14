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14 сентября, 11:03

Экономика

Россия с 15 сентября приостановит поставки газа в Армению

Фото: 123RF.com/arvydas73

Россия с 15 сентября приостановит поставки природного газа в Армению из-за ремонтных работ. Об этом сообщило издание "Газета.ру" со ссылкой на компанию "Газпром Армения".

Уточняется, что ремонтные работы пройдут на магистральном газопроводе "Северный Кавказ – Закавказье", который находится на территории России. Поставка газа не будет осуществляться до 25 сентября.

В компании добавили, что на протяжении этих 10 дней газоснабжение для жителей Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

Ранее сообщалось, что Россия может прекратить поставки нефти и газа в Венгрию после того, как Будапешт объявил Москву угрозой. По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, новому венгерскому правительству "дали команду" относиться к России как к враждебной стране. Кроме того, Венгрия под давлением Евросоюза может сама первой отказаться от российских энергоносителей.

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