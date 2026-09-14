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14 сентября, 13:20

Политика

В Литве начали расследование воздушной тревоги, вызванной птицами

Фото: 123RF.com/grazvydas

Власти Литвы начали расследование инцидента с воздушной тревогой, которую объявили из-за стаи птиц. Об этом рассказал глава Национального центра управления кризисами (NKVC) Вилмантас Виткаускас.

Ранее в некоторых районах республики объявили воздушную опасность, предположительно, из-за залетевшего дрона. Был закрыт аэропорт Вильнюса, в воздух подняли истребители НАТО. Позже в NKVC признали, что опасным объектом оказалась стая птиц.

"В отношении инцидента без ответа остается много вопросов. Один из главных – могла ли это быть провокация или проверка наших систем реагирования", – цитирует Виткаускаса Sputnik Литва.

Чиновники также изучают реакцию России и Белоруссии на этот инцидент. По словам главы NKVC, комментариев практически не было, поэтому можно предположить, что это был не украинский заблудившийся беспилотник, поскольку о проникновении такого аппарата на территорию Белоруссии было бы сообщено.

Если будет установлено, что это была провокация со стороны недружественных стран, к расследованию планируется привлечь спецслужбы.

Общественник Альгимантас Рустейка раскритиковал действия властей и военных и заявил, что теперь тревогу будут объявлять из-за каждой стаи ворон, поскольку недостаточно реагировали на предыдущие инциденты с реальными дронами.

Председатель комитета Сейма по иностранным делам Ремигиюс Мотузас, в свою очередь, добавил, что службы будут тщательнее реагировать на потенциальные инциденты с беспилотниками. Премьер Литвы Миндаугас Синкявичюс признал финансовые и производственные ограничения, однако указал на необходимость усилить противовоздушную оборону.

Ранее литовский Сейм анонсировал принятие поправки к конституции, которая исключит из документа запрет на размещение ядерного оружия на территории страны. Это может произойти уже в начале 2027 года.

Однако, если Литва разместит на своей территории ядерное оружие, нацеленное на Россию, она сама станет целью российского ядерного оружия, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, этот шаг не станет гарантией безопасности республики, а наоборот, спровоцирует для нее большую опасность.

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