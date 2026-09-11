Песков: Литва будет под прицелом РВСН, если страна будет иметь ядерное оружие

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Если Литва разместит на своей территории ядерное оружие, нацеленное на Россию, то эта страна сама станет целью российского ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал готовность литовской стороны исключить из конституции пункт о запрете размещения ядерного оружия.

Он подчеркнул, что это будет очень серьезным витком эскалации напряженности, ведь, если размещать в стране ядерное оружие, оно должно быть против кого-то нацелено.

При этом, как указал Песков, очевидно, что речь идет не о западе. Вероятнее всего, целью станет восток, то есть направление России. В таком случае территория Литвы окажется под прицелом ядерного оружия РФ, резюмировал он.

Ранее представитель Кремля спрогнозировал возникновение в мире оружия, по силе сопоставимого с ядерным. Песков указал, что страны не располагают инструментами для достижения договоренностей о глобальной безопасности. Он отметил, что единственным сдерживающим рычагом, защищающим мир от глобальной войны, оказалось ядерное оружие.

