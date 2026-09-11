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11 сентября, 12:13

Происшествия

Шестилетний мальчик погиб в парке аттракционов в Иванове

Фото: MAX/Baza

Шестилетний мальчик погиб в парке аттракционов в одном из торговых центров в Иванове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

По предварительным данным, днем 10 сентября мальчик залез по фасаду горки наверх, сорвался и упал вниз с высоты. Ребенка доставили в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался от полученных травм.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход и результаты расследования взяты на контроль в прокуратуре.

Следователи, в свою очередь, провели осмотр места происшествия. Также назначена судмедэкспертиза. Продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Кроме того, прокуратура проверит соблюдение требований закона об оказании развлекательных услуг. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Якутске 16-летняя девушка выпала из аттракциона в парке культуры и отдыха. В результате она получила травмы. Ей оказывается медицинская помощь. Прокуратура начала проверку. Сотрудники надзорного ведомства оценят соблюдение требований закона при эксплуатации аттракциона и обеспечение безопасности посетителей.

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