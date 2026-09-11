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11 сентября, 11:25

Транспорт

Поезда задерживались на Горьковском направлении МЖД из-за остановки состава

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Поезда задерживались на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за остановки состава, сообщили в пресс-службе магистрали.

Отмечается, что электропоезд № 6891 сообщением Электрогорск – Площадь трех вокзалов остановился в 08:38 по техническим причинам. В 09:26 состав продолжил движение.

В результате было задержано несколько пригородных поездов дальних маршрутов в сторону столицы. При этом поезда МЦД-4 продолжили работу в обычном режиме.

Ранее изменилось расписание некоторых пригородных поездов Ярославского и Павелецкого направлений МЖД. Корректировки связаны с ремонтными работами – на нескольких станциях отремонтируют платформы, а на станции Сильницы Северной железной дороги в Ярославской области заменят стрелочные переводы.

В частности, на станциях Мытищи, Лосиноостровская и остановочном пункте Тайнинская работы будут проходить до 30 сентября с 10:00 до 14:00. В этот период движение по первому пути будет приостановлено, поезда пойдут по соседним путям.

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