Собянин: количество поездов на маршруте Москва – Ярославль увеличится до восьми

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Количество пассажирских поездов на маршруте Москва – Ярославль увеличится до восьми. С 26 августа, в частности, начнет курсировать двухэтажный состав, сообщил Сергей Собянин в ходе презентации на Ярославском вокзале.

В мероприятии также принял участие генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

"Центральный транспортный узел, в соответствии с поручением президента РФ, продолжает активно развиваться", – подчеркнул мэр столицы.

Собянин отметил, что Ярославское направление остается самым загруженным. По его словам, уже заменено 40% пригородных поездов, а следующим этапом станет обновление составов дальнего следования. Сейчас на маршруте ходят шесть поездов, в августе добавляются еще два, один из которых был запущен 1 августа. В результате количество пассажирских мест увеличится на треть.

"В дальнейшем, в соответствии с программой, количество поездов будет наращиваться и дойдет до 18 пар. Это совершенно другая история, другое тактовое сообщение, это комфорт, это совершенно другой объем пассажиропотока, это тесная связь с одним из исторических городов нашей страны – с Ярославлем – и решение накопившихся транспортных проблем", – добавил он.

Белозеров, в свою очередь, указал, что на новый двухэтажный поезд уже раскуплена большая часть билетов.

"Завтра (26 августа. – Прим. ред.) отсюда отправится первый двухэтажный поезд из Москвы в Ярославль. Скорость движения из Москвы в Ярославль – всего три часа. Уникальная такая услуга. Вот на данный момент продано из 874 билетов уже 580. То есть спрос есть на это интенсивное движение", – поделился он.

Также глава РЖД выразил благодарность Собянину за непрерывное совершенствование подвижного состава и увеличение количества самых современных поездов. Вместе с тем он отметил, что при запуске состава потребовалось согласовать требования обоих регионов. Он добавил, что в работе участвовал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Необходимо было составить график движения поезда, а это нужно определить, с чем согласны два субъекта, как правильно уложить пригородное движение, в том числе и грузовое движение", – отметил Белозеров.

С 1 августа на маршруте Москва – Ярославль была запущена дополнительная пара "Ласточек". Время в пути нового двухэтажного поезда составит 3 часа 4 минуты.

К концу 2026 года на линии выйдут 35 поездов последнего поколения "Иволга 4.0" и "Королек" (ЭП2ДМ) – это почти 40% от общего парка Ярославского направления. За счет более вместительных составов количество пассажирских мест увеличится на 16%.

При этом уже с 2027 года не менее 50% поездов на этом направлении будут двухэтажными. Пассажиропоток между Москвой и Ярославлем вырастет с 5,3 тысячи до 8 тысяч пассажиров в сутки.

Обновление парка в основном завершится к 2030 году. В планах – закупить еще 55 составов производства Тверского вагоностроительного кластера. С производителем заключен контракт долгосрочного сервисного обслуживания на 40 лет. Это в том числе простимулирует отечественное машиностроение: в выполнении заказа Москвы и РЖД участвует более 1 тысячи предприятий по всей России.

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