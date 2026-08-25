Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 16:53

Мэр Москвы

Собянин: количество поездов на маршруте Москва – Ярославль увеличится до восьми

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Количество пассажирских поездов на маршруте Москва – Ярославль увеличится до восьми. С 26 августа, в частности, начнет курсировать двухэтажный состав, сообщил Сергей Собянин в ходе презентации на Ярославском вокзале.

В мероприятии также принял участие генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

"Центральный транспортный узел, в соответствии с поручением президента РФ, продолжает активно развиваться", – подчеркнул мэр столицы.

Собянин отметил, что Ярославское направление остается самым загруженным. По его словам, уже заменено 40% пригородных поездов, а следующим этапом станет обновление составов дальнего следования. Сейчас на маршруте ходят шесть поездов, в августе добавляются еще два, один из которых был запущен 1 августа. В результате количество пассажирских мест увеличится на треть.

"В дальнейшем, в соответствии с программой, количество поездов будет наращиваться и дойдет до 18 пар. Это совершенно другая история, другое тактовое сообщение, это комфорт, это совершенно другой объем пассажиропотока, это тесная связь с одним из исторических городов нашей страны – с Ярославлем – и решение накопившихся транспортных проблем", – добавил он.

Белозеров, в свою очередь, указал, что на новый двухэтажный поезд уже раскуплена большая часть билетов.

"Завтра (26 августа. – Прим. ред.) отсюда отправится первый двухэтажный поезд из Москвы в Ярославль. Скорость движения из Москвы в Ярославль – всего три часа. Уникальная такая услуга. Вот на данный момент продано из 874 билетов уже 580. То есть спрос есть на это интенсивное движение", – поделился он.

Также глава РЖД выразил благодарность Собянину за непрерывное совершенствование подвижного состава и увеличение количества самых современных поездов. Вместе с тем он отметил, что при запуске состава потребовалось согласовать требования обоих регионов. Он добавил, что в работе участвовал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Необходимо было составить график движения поезда, а это нужно определить, с чем согласны два субъекта, как правильно уложить пригородное движение, в том числе и грузовое движение", – отметил Белозеров.

С 1 августа на маршруте Москва – Ярославль была запущена дополнительная пара "Ласточек". Время в пути нового двухэтажного поезда составит 3 часа 4 минуты.

К концу 2026 года на линии выйдут 35 поездов последнего поколения "Иволга 4.0" и "Королек" (ЭП2ДМ) – это почти 40% от общего парка Ярославского направления. За счет более вместительных составов количество пассажирских мест увеличится на 16%.

При этом уже с 2027 года не менее 50% поездов на этом направлении будут двухэтажными. Пассажиропоток между Москвой и Ярославлем вырастет с 5,3 тысячи до 8 тысяч пассажиров в сутки.

Обновление парка в основном завершится к 2030 году. В планах – закупить еще 55 составов производства Тверского вагоностроительного кластера. С производителем заключен контракт долгосрочного сервисного обслуживания на 40 лет. Это в том числе простимулирует отечественное машиностроение: в выполнении заказа Москвы и РЖД участвует более 1 тысячи предприятий по всей России.

Ранее сообщалось, что для объявления остановок в аэроэкспрессах планируется внедрить использование нейроголоса. Коммерческий директор компании "Аэроэкспресс" Вадим Семикин назвал такое решение перспективным.

Читайте также


мэр Москвытранспортгородрегионы

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика