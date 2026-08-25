В России завершилось строительство полигона для тестирования технологий ВСМ

Фото: МАХ/"РЖД – Российские железные дороги"

В России завершились работы по созданию полигона для тестирования технологий высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

Полигон "Саблино – Тосно" построен силами РЖД и "Нацпроектстроя". Здесь под нагрузкой поездов "Сапсан" проведут комплексные испытания конструкции пути будущей ВСМ – от земляного полотна до безбалластного основания, а также новых стрелочных переводов, рельсовых скреплений и цифровых систем управления.

В ведомстве отметили, что такие отечественные решения применяются впервые. Состояние всех элементов инфраструктуры будут отслеживать с помощью более 1,5 тысячи датчиков. Тесты подтвердят работоспособность конструкций в условиях, максимально приближенных к реальным.

Ранее сообщалось, что у первого в стране высокоскоростного электропоезда будет аэродинамическая форма кузова с минимальным коэффициентом сопротивления, благодаря чему снизятся энергопотребление и шум. В настоящее время изготовляются основные компоненты подвижного состава. Они проходят испытания и сертификацию.