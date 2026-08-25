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25 августа, 11:29

Общество

Прохладная погода с дождями ожидается в Москве 25 и 26 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прохладная погода с дождями ожидается в Москве 25 и 26 августа. Эти дни станут пиком августовского похолодания, сообщил RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, днем температура воздуха составит 15–17 градусов, также прогнозируются небольшие дожди – не более 1–2 миллиметров осадков. Ночью воздух в столице охладится до 10 градусов, а в пригороде – до 6–7 градусов.

В четверг и пятницу, 27 и 28 августа, будет облачно с прояснениями, но без дождей. Температура воздуха поднимется до 17–19 градусов, а к выходным ожидается потепление до 20–22 градусов.

Ранее сообщалось, что август 2026 года вошел в двадцатку самых теплых за всю историю метеонаблюдений начиная с 1893 года. Как рассказала метеоролог Людмила Паршина, на метеостанции ВДНХ среднемесячная температура была на 1,1 градуса выше климатической нормы. Этот показатель сопоставим с августом 2011 года, когда средняя температура составила 18,7 градуса.

Прохладная и пасмурная погода пришла в Москву

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