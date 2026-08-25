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25 августа, 11:12

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Ekonomim: отношения РФ и Турции могут испортиться из-за поддержки Украины

Отношения РФ и Турции могут испортиться из-за поддержки Украины – СМИ

Фото: depositphotos/Alexis84

Отношения России и Турции могут перейти в стадию охлаждения в случае возвращения Анкары к поддержке Киева в рамках взаимодействия с НАТО. Об этом написал турецкий портал Ekonomim, передает газета "Известия".

Как говорится в материале, Турция может начать продавать оружие США и отправлять его на Украину. Тогда российско-турецкие отношения, которые улучшились после окончания холодной войны, снова могут испортиться.

Авторы публикации связывают возможный пересмотр внешней политики Турции с отношениями Анкары и Вашингтона. По данным портала, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен ухудшать отношения с американским лидером Дональдом Трампом, который ранее выразил недовольство тем, что партнеры по НАТО недостаточно делают для реализации коллективной стратегии Альянса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство запросило у Вашингтона и Анкары разъяснения в связи с обнародованной конгрессом США информацией о возможной передаче Украине большой партии американского оружия, которое использует турецкая армия.

По информации МИД, речь идет о внушительном арсенале, в том числе о наступательных средствах. По словам Захаровой, обстоятельства и условия такого масштабного трансфера являются очень противоречивыми.

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