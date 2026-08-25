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25 августа, 10:16

Наука

Серия сильных вспышек началась на Солнце

Фото: depositphotos/vampy1

На Солнце началась серия сильных вспышек, которые могут представлять угрозу для Земли. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии XRAS.

Рост активности зафиксирован примерно с 00:00 по московскому времени. Центр под номером 4513, который раньше считался исчерпавшим энергию, неожиданно активизировался. Группа пятен расположена в центре видимого диска звезды, откуда возможны прямые удары по планете.

За день зарегистрированы три вспышки уровня M с баллами от M1.7 до M1.9. Для сравнения, за весь август до этого произошло лишь четыре подобных события.

Прямых прогнозов по выбросам плазмы и геомагнитным бурям пока нет, однако риски оцениваются как одни из самых высоких за последние месяцы. По словам ученых, наиболее значимым станет вторник, 25 августа, по которому станет понятно будет ли всплеск эпизодическим или пойдет по нарастающей.

Возникшую группу пятен можно увидеть с Земли на левом краю Солнца. Внешне она не очень большая, но исследователи сравнивают ее с айсбергом. Они предположили, что энергия для солнечных вспышек накапливается в еще скрытой основной части структур.

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