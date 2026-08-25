148 воздушных целей сбиты за ночь над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали в ночь на 25 августа 148 воздушных целей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Все объекты были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями. Помимо этого, их уничтожили над Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодарском крае из-за падения фрагментов БПЛА на железнодорожную станцию Афипская погибли два человека, еще двое получили ранения. Губернатор региона Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Кроме того, в поселке Афипском оказались повреждены не менее 10 частных домов, в одном из них возникло возгорание. Пожар также выявлен на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На месте происшествий уже задействованы оперативные службы.

