Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 08:32

Происшествия

"Битцевский маньяк" Пичушкин обжаловал отказ в переводе в колонию ближе к Москве

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Отбывающий пожизненное лишение свободы серийный убийца Александр Пичушкин, также известный как "битцевский маньяк", подал жалобу в Верховный суд России на решение об отказе в переводе в исправительное учреждение ближе к Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В жалобе осужденный просит признать незаконным отказ в переводе в другую колонию. Дата рассмотрения пока не назначена.

В прошлом году Замоскворецкий суд Москвы отказал Пичушкину в удовлетворении иска о переводе в колонию ближе к столице. Он мотивировал это тем, что до задержания жил в Москве, где находится его мать. Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

Кроме того, осужденный просил взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей компенсации за моральные страдания. Он заявлял, что страдает от заболевания системы кровообращения II степени из-за сложных климатических условий. Его нынешняя колония "Полярная сова" расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где он отбывает пожизненный срок.

Пичушкин совершал свои преступления в 1990–2000-х годах. В основном убийства происходили в Битцевском лесу в Москве. В общей сложности на счету преступника 49 жертв. От его рук страдали пожилые люди и дети, а также инвалиды и граждане, имеющие психические расстройства.

Читайте также


судыпроисшествия

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика