"Битцевский маньяк" Пичушкин обжаловал отказ в переводе в колонию ближе к Москве

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Отбывающий пожизненное лишение свободы серийный убийца Александр Пичушкин, также известный как "битцевский маньяк", подал жалобу в Верховный суд России на решение об отказе в переводе в исправительное учреждение ближе к Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В жалобе осужденный просит признать незаконным отказ в переводе в другую колонию. Дата рассмотрения пока не назначена.

В прошлом году Замоскворецкий суд Москвы отказал Пичушкину в удовлетворении иска о переводе в колонию ближе к столице. Он мотивировал это тем, что до задержания жил в Москве, где находится его мать. Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

Кроме того, осужденный просил взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей компенсации за моральные страдания. Он заявлял, что страдает от заболевания системы кровообращения II степени из-за сложных климатических условий. Его нынешняя колония "Полярная сова" расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где он отбывает пожизненный срок.

Пичушкин совершал свои преступления в 1990–2000-х годах. В основном убийства происходили в Битцевском лесу в Москве. В общей сложности на счету преступника 49 жертв. От его рук страдали пожилые люди и дети, а также инвалиды и граждане, имеющие психические расстройства.