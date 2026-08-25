Два человека погибли при атаке БПЛА в Краснодарском крае

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два человека погибли и еще двое пострадали в результате падения обломков беспилотника на железнодорожную станцию Афипская в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Этой ночью враг снова атаковал гражданские объекты края. Удар пришелся по Северскому району", – написал глава региона.

Он выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По словам губернатора, обломки упали на территорию станции. Кроме того, в поселке Афипский повреждено не менее 10 частных домов, в одном из них начался пожар. Возгорание также произошло на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На месте ЧП уже работают пожарные и оперативные службы.

В ночь на 24 августа украинские дроны также атаковали Краснодар. Фрагменты БПЛА упали на многоквартирный дом и частный детский центр. В результате погибли трое подростков, еще 12 человек были ранены. В больницы доставили 10 пострадавших.

По факту случившегося завели уголовное дело о террористическом акте. Следователи собирают и закрепляют доказательства на местах происшествий. Устанавливаются тип и модель использованных беспилотников, а также все обстоятельства произошедшего.