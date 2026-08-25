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25 августа, 05:57

Экономика

Власти Швейцарии заявили об отсутствии оснований для конфискации активов РФ

Фото: depositphotos/swisshippo

Власти Швейцарии не видят правовых оснований для изъятия замороженных активов России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO).

Официальный представитель ведомства Фабиан Майенфиш отметил, что в настоящее время в стране отсутствуют юридические механизмы для конфискации частных средств, полученных законным путем, а также активов Центрального банка России.

По данным SECO, объем замороженных частных российских финансовых активов в Швейцарии вырос более чем на миллиард франков – с 7,4 миллиарда в 2025 году до 8,5 миллиарда в 2026 году.

В начале июня финская служба принудительного взыскания долгов изъяла российские денежные средства и имущество примерно на 3,7 миллиона евро. Конфискацию активов инициировала государственная энергетическая компания Украины "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия. Теперь средства будут переданы украинской стороне.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона готова ответить на возможное изъятие своих активов за рубежом путем конфискации иностранных финансов на своей территории.

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