Star: не менее 35 человек пострадали в ДТП с автобусом и бензовозом в Турции

25 августа, 07:35Происшествия
Фото: depositphotos/fransz
Не менее 35 человек пострадали после столкновения пассажирского автобуса и бензовоза в провинции Кайсери на юго-востоке Турции. Об этом сообщает газета Star.
По данным СМИ, автобус следовал в Анкару, когда столкнулся с грузовым автомобилем. После аварии на место оперативно прибыли бригады скорой помощи, полиция и пожарные.
Пострадавших в ДТП доставили в больницы. От удара бензовоз опрокинулся, и топливо разлилось на проезжую часть. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее на востоке Чехии микроавтобус съехал в кювет. В результате 13 человек, включая водителя, получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали. Проверка водителя на алкоголь и наркотики дала отрицательный результат.
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