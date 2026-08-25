Star: не менее 35 человек пострадали в ДТП с автобусом и бензовозом в Турции

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Не менее 35 человек пострадали после столкновения пассажирского автобуса и бензовоза в провинции Кайсери на юго-востоке Турции. Об этом сообщает газета Star.

По данным СМИ, автобус следовал в Анкару, когда столкнулся с грузовым автомобилем. После аварии на место оперативно прибыли бригады скорой помощи, полиция и пожарные.

Пострадавших в ДТП доставили в больницы. От удара бензовоз опрокинулся, и топливо разлилось на проезжую часть. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее на востоке Чехии микроавтобус съехал в кювет. В результате 13 человек, включая водителя, получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали. Проверка водителя на алкоголь и наркотики дала отрицательный результат.