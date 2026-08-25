Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 25 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода и кратковременный дождь ожидаются в столице во вторник, 25 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 16 до 18 градусов тепла, по области – от 15 до 20 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 11 градусов, а в Подмосковье – до плюс 9 градусов.

Август 2026 года в Москве вошел в двадцатку самых теплых за всю историю метеонаблюдений, начиная с 1893 года. На станции ВДНХ средняя температура месяца оказалась на 1,1 градуса выше климатической нормы.

Между тем теплая погода сохранится в столице в конце августа и первые дни сентября 2026 года, в том числе в День знаний. Начало первого месяца осени будет по-августовски теплыми. Утром 1 сентября температура воздуха составит 15–17 градусов, а в разгар дня столбики термометров поднимутся до 22–24 градусов.