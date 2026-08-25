Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Американские власти могут устроить на Украине новый переворот и "майдан", если решат убрать украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, его слова приводит ТАСС.

По мнению Азарова, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), глава Минобороны Украины Евгений Хмара и другие представители высших эшелонов украинской власти находятся под американским контролем.

"Они ничего серьезного не делают без согласования с американскими представителями, которые находятся на Украине, в том числе и в СБУ, и во всех органах власти", – подчеркнул политик.

Азаров пояснил, что для заговора потребуется создать группу высокого уровня, договариваться и планировать, что неизбежно станет известно американским спецслужбам.

"Если это с ними не согласовано, то завтра они полетят со своих постов, это самый лучший для них выход, а могут просто убить", – добавил он.

Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров выступил за проведение выборов в стране. Он также отметил коррупцию в стране и выступил с критикой действующих властей. СМИ предположили, что таким образом экс-министр хочет "свести счеты" с Зеленским.