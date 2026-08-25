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25 августа, 08:56

Общество

Температура в Москве к концу недели поднимется до 22 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ненастная погода в Москве пойдет на убыль, в воскресенье, 30 августа, когда воздух прогреется до 22 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, среда, 26 августа, будет по-осеннему прохладной и сырой: ночью ожидается до 10–13 градусов, а днем – до 15–18 градусов. На следующий день ненастье начнет отступать: под утро столбики термометров опустятся до 8–11 градусов, а в середине дня поднимутся до 16–19 градусов.

"В конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до 5–10 градусов, а после полудня прогреется до 17–20 градусов", – рассказал Тишковец.

При этом теплая погода сохранится в столице в первые дни сентября, в том числе в День знаний. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, начало первого месяца осени будет по-августовски теплым.

Утром 1 сентября во время праздничных школьных линеек температура воздуха составит 15–17 градусов, а в разгар дня столбики термометров поднимутся до 22–24 градусов. Шувалов предупредил, что вероятность осадков сохраняется.

Прохладная и пасмурная погода пришла в Москву

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