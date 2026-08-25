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25 августа, 08:15

Город

Тренировки проведут для жителей столицы в рамках "Ночи московского спорта"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Тренировки с участием известных спортсменов впервые пройдут в рамках "Ночи московского спорта" в музеях и культурных пространствах Москвы 5 сентября. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

С 18:00 до 21:00 для горожан и гостей столицы организуют девять тренировок: барре, пилатес, растяжку, танцевальную тренировку и степ-аэробику.

В Московском музее современного искусства (ММОМА), расположенном на улице Петровке, состоится совместная тренировка на степах с Александром Панжинским. В Российском национальном музее музыки, который находится на улице Фадеева, пройдет танцевальная тренировка с Александрой Степановой и Иваном Букиным.

В Петровском путевом дворце на Ленинградском проспекте Самира Мустафаева проведет занятие по барре. Функциональную тренировку с Юрием Постригаем организуют в Государственном музее спорта, расположенном на улице Казакова.

Кроме того, тренировки пройдут в центре "Зотов" (на Ходынской улице), во Всероссийском музее декоративного искусства (на улице Делегатская), в Московском планетарии (на улице Садовой-Кудринской) и еще на одной площадке ММОМА на Гоголевском бульваре.

Перед началом занятий на некоторых площадках организуют экскурсии, чтобы участники могли познакомиться с экспозицией и историей музеев. Тренировки в культурных пространствах станут новым форматом "Ночи московского спорта" и позволят по-новому посмотреть на сочетание физической активности и культурной среды.

Для участия в мероприятиях необходимо будет заранее зарегистрироваться. Мероприятия станут частью проекта "Лето в Москве", их подготовил столичный департамент спорта.

Ранее стало известно, что 6 сентября в Южном спортивном центре олимпийского комплекса "Лужники" в Москве пройдет фестиваль "Русский богатырь". Гостей ждет программа, объединяющая спорт, ремесла, историю и семейные ценности. На площадке "Арена богатыря" пройдут силовые состязания.

Проекту "Спортивные выходные" исполнилось 6 лет

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Сюжет: Лето в Москве
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