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25 августа, 07:19

Политика

В Госдуме напомнили о праве жильцов на перерасчет за невыполненный ремонт дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жильцы многоквартирных домов вправе обратиться в Роспотребнадзор для перерасчета платы за содержание и ремонт, если управляющая компания (УК) не выполняет соответствующие работы. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам депутата, если УК заявляет об отсутствии средств на текущий ремонт, например, труб, то необходимо потребовать акт осмотра с фиксацией их состояния. После этого компания обязана включить работы в план текущего ремонта на следующий год.

Если работы так и не проводятся, следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) региона – она может выдать предписание и оштрафовать УК на крупную сумму. При бездействии ГЖИ или игнорировании предписаний нужно писать в прокуратуру, которая обязана отреагировать в течение 30 дней.

"Можно написать жалобу в Роспотребнадзор. Вы потребитель услуги ненадлежащего качества. Согласно закону о защите прав потребителя, вы имеете право на соразмерное уменьшение платы за содержание, если услуга оказана некачественно", – приводит ТАСС слова Кошелева.

Роспотребнадзор, в свою очередь, может инициировать иск в защиту прав неопределенного круга лиц. Если УК не сделает перерасчет добровольно, то жильцы могут подать иск о защите прав потребителей, потребовав при этом не только перерасчета, но и компенсации морального вреда. Зачастую суд встает на сторону жильцов, отметил депутат.

Кроме того, можно инициировать общее собрание собственников и поставить вопрос о расторжении договора с УК, переходе на непосредственное управление или в ТСЖ.

"Если УК увидит, что вы готовы их сменить, они начинают ремонт в ту же неделю. Но помните: для смены УК нужно 50% и более голосов от всех собственников помещений, а не только от присутствующих", – добавил Кошелев.

В Госдуме также рассказали, что часть работ по ремонту и обслуживанию многоквартирных домов управляющие компании обязаны выполнять бесплатно. Эти расходы уже заложены в ежемесячную плату за содержание жилья.

В первую очередь это касается общего имущества дома, даже если оно расположено внутри квартиры. Границы ответственности определяются не местоположением, а техническими параметрами.

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