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11 августа, 15:27

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Депутат Чаплин: УК должна бесплатно ремонтировать общедомовое имущество

Россиянам напомнили, что УК должна выполнять часть работ в доме бесплатно

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Часть работ по ремонту и обслуживанию многоквартирных домов управляющие компании обязаны выполнять бесплатно. Эти расходы уже заложены в ежемесячную плату за содержание жилья, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT.

По словам парламентария, в первую очередь это касается общего имущества дома, даже если оно расположено внутри квартиры. Границы ответственности определяются не местоположением, а техническими параметрами.

К общедомовому имуществу относятся стояки холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления. Все, что находится до первого запорного вентиля или отключающего устройства в квартире, считается общедомовым. Радиаторы отопления, если у них нет запорных кранов для независимого отключения от общего стояка, также считаются частью общей системы дома.

"Главный критерий: если для демонтажа батареи требуется перекрывать стояк всего подъезда, она общедомовая", – подчеркнул Чаплин.

Бесплатно управляющая компания также обязана ремонтировать кровлю, фасад и межпанельные швы, устранять последствия протечек с крыши. В подъездах и во дворе перечень работ еще шире, поскольку все это – общее имущество дома. Сюда входят уборка подъездов, мытье окон, лестниц и перил, замена перегоревших лампочек, текущий ремонт: побелка и покраска стен, потолков, перил, заделка трещин, ремонт входных дверей.

Также УК должна содержать придомовую территорию: убирать мусор, проводить ямочный ремонт асфальта, обслуживать лавочки и детские площадки, а также проводить дератизацию и дезинсекцию в подвалах, подъездах и на чердаках.

За свой счет собственники ремонтируют все, что находится после запорного крана на стояках и обслуживает только их квартиру: смесители, ванны, унитазы, раковины, трубы и разводку после вентиля, счетчики воды, газа и электроэнергии, внутриквартирную электропроводку, розетки и выключатели. Замена батарей также ложится на собственника, если они имеют отключающие устройства или были установлены им самостоятельно.

Чаплин посоветовал письменно фиксировать обращения в управляющую компанию. Если проблема касается общедомового имущества, нужно подать заявку в аварийно-диспетчерскую службу или через приложение "Госуслуги.Дом". При отказе или бездействии следует жаловаться в Госжилинспекцию или прокуратуру.

"Ваше право на бесплатный ремонт общедомового имущества защищено законом, и дополнительные сборы за эти работы незаконны", – заключил депутат.

Ранее стало известно, что с начала года в Москве отремонтировали свыше 12 тысяч подъездов жилых домов. Это число превышает 75% от годового плана, который составляет 15,7 тысячи подъездов. Жители домов могут узнать о ремонте заранее. Информация об этом появляется на информационных стендах, а также в местах общего пользования.

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