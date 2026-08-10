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10 августа, 12:40

Город

Более 12 тыс подъездов жилых домов отремонтировали в Москве в 2026 году

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Более 12 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

По его словам, это число превышает 75% от годового плана, который составляет 15,7 тысячи подъездов. Вице-мэр обратил внимание, что в городе существует единый подход к проведению ремонта этих помещений.

Специалисты обязательно окрашивают входные группы, потолки и стены, обновляют облицовку. Кроме того, электрическая проводка прячется в особые короба, обновляются почтовые ящики, ступени, перила и все поврежденные элементы. Если это необходимо, ремонтируют окна и двери, заменяют таблички с номерами этажей и светильники.

Жители домов могут узнать о ремонте заранее. Информация об этом появляется на информационных стендах, а также в местах общего пользования.

Ранее в рамках программы капремонта в этом году в городе заменили свыше 2,9 тысячи лифтов. Все подъемники отечественного производства и соответствуют требованиям безопасности и комфорта. Для удобства москвичей лифты меняются поочередно, если их в подъезде несколько.

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