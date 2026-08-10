Движение транспорта восстановлено на участке Паромной улицы

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Движение транспорта на Паромной улице в Москве восстановлено, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее машины не могли проехать на участке указанной улицы от дома 7, корпуса 5, до Братеевской улицы. Движение перекрывали из-за подозрительного автомобиля. На месте находились специалисты, включая саперов.

Позднее они уничтожили предмет, который был найден под машиной. Его ликвидировали направленным взрывом, а фрагменты направили на экспертизу. Пострадавших нет.

До этого в Твери обнаружили 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Его уничтожили на полигоне.