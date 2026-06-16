Взрывоопасный предмет времен войны обезвредили в Твери

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области

В районе Твери был обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны – один 122-мм артиллерийский снаряд. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

Найденный снаряд был ликвидирован силами группы специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы на полигоне.

В ГУ МЧС России по Тверской области напомнили, как действовать при обнаружении подобных предметов:



отойти на безопасное расстояние;

предупредить окружающих о возможной опасности;

незамедлительно сообщить о находке в полицию по телефону "02" либо в единую службу спасения по номерам "101" или "112", после чего строго следовать полученным инструкциям.

Также до прибытия специалистов нельзя приближаться к подозрительному предмету или пытаться обезвредить его самостоятельно.

Ранее взрывоопасные предметы обезвреживали на участке трассы 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветке между Большой Ижорой и Лебяжье в Ленобласти. На время работ для автомобилистов организовали альтернативные маршруты.