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16 июня, 22:12

Регионы

Взрывоопасный предмет времен войны обезвредили в Твери

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области

В районе Твери был обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны – один 122-мм артиллерийский снаряд. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

Найденный снаряд был ликвидирован силами группы специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы на полигоне.

В ГУ МЧС России по Тверской области напомнили, как действовать при обнаружении подобных предметов:

  • отойти на безопасное расстояние;
  • предупредить окружающих о возможной опасности;
  • незамедлительно сообщить о находке в полицию по телефону "02" либо в единую службу спасения по номерам "101" или "112", после чего строго следовать полученным инструкциям.

Также до прибытия специалистов нельзя приближаться к подозрительному предмету или пытаться обезвредить его самостоятельно.

Ранее взрывоопасные предметы обезвреживали на участке трассы 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветке между Большой Ижорой и Лебяжье в Ленобласти. На время работ для автомобилистов организовали альтернативные маршруты.

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