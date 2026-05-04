04 мая, 16:32

Происшествия

Неизвестный предмет взорвался в руках у ребенка в Крыму

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Крыму в руках у 12-летнего ребенка взорвался предмет, который был найден на улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя крымского главка Следственного комитета России Ольгу Постнову.

По ее информации, инцидент произошел 3 мая в Советском районе. Ребенок вместе с другом гулял около заброшенного здания, где они обнаружили взрывоопасный предмет. После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация.

Пострадавшего доставили в больницу с травмой руки, ему оказывается необходимая помощь. По факту травмирования школьника возбуждено уголовное дело.

Ранее в Перми подросток подобрал сверток с купюрами, который потом взорвался у него в руках. Мальчик получил легкие ожоги, госпитализация не потребовалась.

В СК рассказали, что при попытке поднять сверток сработала химическая ловушка, из-за чего красящее вещество попало ребенку в глаза. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Московский патруль": заминированная купюра взорвалась в руках ребенка в Красногорске

