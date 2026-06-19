Туроператоры РФ смогут возобновить продажу туров на Ближний Восток

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Минэкономразвития России отменило рекомендацию о приостановке продажи туров в страны Ближнего Востока, сообщила пресс-служба ведомства.

Прежние рекомендации воздерживаться от частных и туристических поездок в государства – члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива отменены в связи с изменением обстановки в регионе.

Речь идет о Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии. Основанием для данного решения послужило заявление МИД РФ от 19 июня 2026 года.

МИД, в частности, отменил рекомендации российским гражданам отказаться от посещения стран Персидского залива. Причиной этому стало прекращение военного конфликта между США и Ираном, а также стабилизация ситуации на Ближнем Востоке.

Вашингтон и Тегеран достигли мирного соглашения 14 июня. Стороны объявили о прекращении огня на всех направлениях, открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады.

Меморандум о взаимопонимании с целью прекращения войны был официально подписан США и Ираном 18 июня. Как отмечал президент США Дональд Трамп, подписание договоренностей стало капитуляцией для Ирана.