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19 июня, 03:48

Политика

Трамп назвал подписание меморандума с США капитуляцией для Ирана

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп считает, что подписание меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном стало капитуляцией для Ирана. Таким мнением он поделился в интервью порталу Axios.

Трамп заявил, что войска США в полной мере нанесли Ирану военное поражение.

"Кто еще мог установить такую блокаду? Я установил морскую блокаду. И ни одно судно не могло пройти (в иранские порты. – Прим. ред.)", – добавил глава Белого дома.

Вашингтон и Тегеран достигли мирных договоренностей 14 июня. Стороны объявили о немедленном прекращении огня на всех направлениях. Вскоре после этого США сняли морскую блокаду Ирана и перестали препятствовать проходу судов в иранские порты.

Трамп подписал электронный меморандум о взаимопонимании между сторонами во время визита во Францию. Предварительные переговоры по исполнению мирного соглашения начнутся 19 июня в Швейцарии с участием посредников из Пакистана и Катара.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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