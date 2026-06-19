19 июня, 03:48Политика
Трамп назвал подписание меморандума с США капитуляцией для Ирана
Фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп считает, что подписание меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном стало капитуляцией для Ирана. Таким мнением он поделился в интервью порталу Axios.
Трамп заявил, что войска США в полной мере нанесли Ирану военное поражение.
"Кто еще мог установить такую блокаду? Я установил морскую блокаду. И ни одно судно не могло пройти (в иранские порты. – Прим. ред.)", – добавил глава Белого дома.
Вашингтон и Тегеран достигли мирных договоренностей 14 июня. Стороны объявили о немедленном прекращении огня на всех направлениях. Вскоре после этого США сняли морскую блокаду Ирана и перестали препятствовать проходу судов в иранские порты.
Трамп подписал электронный меморандум о взаимопонимании между сторонами во время визита во Францию. Предварительные переговоры по исполнению мирного соглашения начнутся 19 июня в Швейцарии с участием посредников из Пакистана и Катара.
"Деньги 24": мировые цены на нефть упали после соглашения Ирана и США