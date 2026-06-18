Предварительные переговоры между США и Ираном пройдут 19 июня в Бюргенштоке

Фото: 123RF.com/alekstaurus

Предварительные переговоры по исполнению соглашения между США и Ираном пройдут 19 июня в швейцарском Бюргенштоке. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на МИД Швейцарии.

Как рассказали в ведомстве, в переговорах примут участие также посредники из других стран, в том числе из Пакистана и Катара. О дальнейшем расписании и деталях встречи пока неизвестно.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном для прекращения конфликта. Подписание прошло в электронном формате, документ уже вступил в силу.

Стороны достигли мирного соглашения 14 июня, объявив о немедленном прекращении огня на всех направлениях. Также Трамп сообщил об открытии Ормузского пролива и снятии американской морской блокады.