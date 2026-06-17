IRNA: США займутся программой восстановления Ирана минимум на 300 млрд долларов

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Соединенные Штаты и их союзники на Ближнем Востоке обязуются подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание IRNA со ссылкой на текст меморандума Вашингтона и Тегерана.

Уточняется, что механизм реализации этой программы станет частью итоговой договоренности в течение 60 дней. При этом США разрешат проводить финансовые транзакции для этого.

Штаты также обязуются снять санкции против Ирана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении. Речь идет о всех видах санкций, в том числе о резолюциях Совбеза ООН, МАГАТЭ и прочих.

Иран, в свою очередь, обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней после подписания сделки с США. При этом в течение 30 дней Тегеран также должен устранить любые препятствия технического характера и военного характера, чтобы обеспечить безопасное судоходство.

По меморандуму Иран в том числе подтвердит, что не будет производить или приобретать ядерное оружие. Стороны решат вопрос иранских ядерных материалов под контролем МАГАТЭ.

США и Иран заключили мирное соглашение 14 июня и прекратили огонь на всех направлениях, в том числе в Ливане. После этого Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США.

В Тегеране подтвердили достижение мирной сделки с Вашингтоном. При этом там подчеркнули, что будут внимательно наблюдать за действиями Соединенных Штатов. Официальная церемония подписания соглашения пройдет 19 июня в Швейцарии.