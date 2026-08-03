Электронный коленный модуль с интеллектуальным управлением представили в Москве

Фото: телеграм-канал "МЕТИЗ"

Электронный гидравлический коленный модуль с интеллектуальным управлением компании "Метиз" представили в Москве. Им смогут пользоваться люди после ампутации бедра, сообщает ТАСС.

Технология призвана сделать передвижение на протезе более устойчивым, предсказуемым и безопасным.

"Только высокофункциональные изделия позволяют добиться той компенсации нарушенных функций, которые были присущи человеку до ампутации", – отметил замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Лигомина.

Модуль оснащен датчиками, позволяющими в режиме реального времени анализировать нагрузку, угол сгибания и характер движения человека. Разработка способна адаптироваться к разным ситуациям. Также устройство предоставляет возможность кратковременно погружаться в воду на глубину до 1 метра и продолжительностью до 30 минут.

В свою очередь, учредитель "Метиза" Николай Ермалюк рассказал, что разработка проходила на протяжении нескольких лет. По его словам, в протезировании необходимо создавать технически сложное изделие и делать так, чтобы человек смог довериться ему в обычной жизни.

Ранее россиянам стала доступна реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Восстановление с использованием современных технологий дает возможность пациентам быстрее адаптироваться, стать мобильными и вернуться к полноценной жизни.

