03 августа, 15:06Технологии
Электронный коленный модуль с интеллектуальным управлением представили в Москве
Фото: телеграм-канал "МЕТИЗ"
Электронный гидравлический коленный модуль с интеллектуальным управлением компании "Метиз" представили в Москве. Им смогут пользоваться люди после ампутации бедра, сообщает ТАСС.
Технология призвана сделать передвижение на протезе более устойчивым, предсказуемым и безопасным.
"Только высокофункциональные изделия позволяют добиться той компенсации нарушенных функций, которые были присущи человеку до ампутации", – отметил замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Лигомина.
Модуль оснащен датчиками, позволяющими в режиме реального времени анализировать нагрузку, угол сгибания и характер движения человека. Разработка способна адаптироваться к разным ситуациям. Также устройство предоставляет возможность кратковременно погружаться в воду на глубину до 1 метра и продолжительностью до 30 минут.
В свою очередь, учредитель "Метиза" Николай Ермалюк рассказал, что разработка проходила на протяжении нескольких лет. По его словам, в протезировании необходимо создавать технически сложное изделие и делать так, чтобы человек смог довериться ему в обычной жизни.
Ранее россиянам стала доступна реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Восстановление с использованием современных технологий дает возможность пациентам быстрее адаптироваться, стать мобильными и вернуться к полноценной жизни.