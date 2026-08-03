Частный катер с туристами перевернулся на Байкале

Фото: телеграм-канал SHOT

На озере Байкал в Прибайкальском районе Бурятии перевернулся частный катер с туристами. Об этом сообщила единая дежурная диспетчерская служба района.

Инцидент произошел в Горячинске на озере Байкал. По данным службы, к катеру был прикреплен надувной водный диван с отдыхающими. В результате происшествия никто не пострадал.

Представитель диспетчерской службы уточнила, что участникам происшествия не потребовалась помощь врачей и они уже отправились домой.

Ранее на реке Исети в Свердловской области перевернулись пять частных лодок. Один человек погиб, еще двоих унесло течением. По уточненным данным, погибший турист не использовал спасательный жилет.