Один человек погиб, двоих унесло течением реки в Свердловской области

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Пять частных лодок перевернулись на реке Исети в Свердловской области. Один человек погиб, еще двоих унесло течением, передает управление ГОЧС Каменска-Уральского.

Уточняется, что погибший турист не использовал спасательный жилет. Судьба двоих пропавших пока неизвестна.

Ранее лодка с пятью пассажирами перевернулась на реке Алдан недалеко от якутского поселка Угоян. В результате один человек выбрался самостоятельно, остальные пропали. В связи с этим была организована поисково-спасательная операция.

Через некоторое время спасатели нашли тела всех пропавших – в 20 и 40 километрах вниз по течению реки от места происшествия. Следователи возбудили уголовное дело.

