23 июля, 10:16Происшествия
Один человек погиб, двоих унесло течением реки в Свердловской области
Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Пять частных лодок перевернулись на реке Исети в Свердловской области. Один человек погиб, еще двоих унесло течением, передает управление ГОЧС Каменска-Уральского.
Уточняется, что погибший турист не использовал спасательный жилет. Судьба двоих пропавших пока неизвестна.
Ранее лодка с пятью пассажирами перевернулась на реке Алдан недалеко от якутского поселка Угоян. В результате один человек выбрался самостоятельно, остальные пропали. В связи с этим была организована поисково-спасательная операция.
Через некоторое время спасатели нашли тела всех пропавших – в 20 и 40 километрах вниз по течению реки от места происшествия. Следователи возбудили уголовное дело.